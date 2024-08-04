قال مصدران من ميليشيا الحوثي اليمنية لوكالة "رويترز"، اليوم الأحد، إنهم أسقطوا مسيرة أمريكية من طراز إم.كيو-9 فوق محافظة صعدة شمالي البلاد.

والهجوم هو الأول الذي يعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه منذ أن نفذت إسرائيل غارة جوية انتقامية على الجماعة في ميناء الحديدة.

في سياق متصل، كشفت مصادر عراقية ويمنية، اليوم الأحد، مقتل قائد عسكري في ميليشيا الحوثي، بضربة جوية أمريكية استهدفته ومجموعة من ميليشيا عراقية، في منطقة "جرف الصخر"، جنوبي العاصمة بغداد.

وقال مصدر في أحد الفصائل المسلحة المقربة من إيران، لـ "إرم نيوز"، إن "القيادي الحوثي يدعى حسين مستور الشعبل قُتل بغارة أمريكية يوم 30 حزيران/ يونيو 2024".

ويعمل القائد العسكري القتيل ضمن القوة الجوية التابعة للميليشيا الحوثية، ويقود عملية تطوير الطائرات المسيّرة، وفق المصدر.