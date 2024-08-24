أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، مقتل ثلاثة ضباط احتياطيين الجمعة في معارك في قطاع غزة حيث الحرب مع حركة حماس مستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر، وفق فرانس برس.

وجاء في بيان للجيش أن الضباط، واثنين منهم برتبة ميجور جنرال فيما الثالث برتبة ليفتنانت كولونيل، قتلوا في وسط غزة، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

منذ أسابيع، تخوض القوات الإسرائيلية معارك ضارية مع مقاتلين فلسطينيين في وسط غزة، خصوصا في منطقة دير البلح.

بهذا الإعلان ترتفع إلى 338 حصيلة القتلى العسكريين الإسرائيليين في الحملة البرية التي تشنها إسرائيل في غزة منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر.