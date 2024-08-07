أعلنت ميليشيا الحوثي في اليمن أنها استهدفت سفينة بعدد من الصواريخ الباليستية في البحر الأحمر، بالإضافة إلى مدمرتين أمريكيتين في أثناء توجههما صوب شمال ذلك الممر الملاحي الحيوي.

وقال المتحدث باسم الميليشيا يحيى سريع إن الحوثيين استهدفوا سفينة كونتشيب أونو، في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وقال إن الإصابات كانت دقيقة، وأشار إلى أن الاستهداف جاء بسبب "انتهاك الشركة المالكة قرار حظر دخول السفن إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وأضاف المتحدث أن الميليشيا استهدفت أيضاً المدمرة "كول" في خليج عدن بعدد من الطائرات المسيرة، والمدمرة "لابون" بعدد من الصواريخ الباليستية، أثناء عبورهما منطقة عمليات ما سماه "القوات المسلحة اليمنية" في إطار تقديم الحماية الأميركية إلى "العدو الإسرائيلي".

وحسب المتحدث فإن المدمرتين فشلتا في التصدي الكامل للصواريخ والمسيرات التي نجحت في تحقيق أهدافها.