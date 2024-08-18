تسبب مسلحون حوثيون في إغلاق مركز صحي تابع للدولة اليمنية، في ريف محافظة تعز، جنوب غرب اليمن، بعد اقتحامه في محاولة لاستبدال مديره بقوة السلاح.

وقالت مصادر محلية في تعز لـ"إرم نيوز"، إن مسلحين تابعين لإحدى القيادات المتوسطة في ميليشيا الحوثي، اقتحموا مركز بلدة "الريس" بمديرية شرعب السلام، شمال شرق محافظة تعز، وروعوا المرضى والمراجعين، في أثناء محاولتهم فرض مدير جديد للمركز الصحي.

أخبار ذات علاقة منظمة حقوقية يمنية: ميليشيا الحوثي ارتكبت آلاف الانتهاكات في الجوف

وأشارت المصادر إلى أن القيادي الحوثي يحاول فرض مدير جديد للمركز الصحي دون صدور توجيهات من مكتب وزارة الصحة الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي.

وذكرت أن المسلحين قاموا بالاعتداء على مدير المركز الحالي وعدد من أفراد الكادر الصحي، وسط تهديد ووعيد بإغلاق المركز الصحي الحكومي.

وبحسب المصادر، فإن المركز الصحي أغلق أبوابه اليوم الأحد في وجه المرضى، نتيجة احتجاج طاقمه على الانتهاكات التي مورست بحقهم، ومحاولة فرض مدير جديد بقوة السلاح.

وتسيطر ميليشيا الحوثي على أجزاء من محافظة تعز، في حين تمكنت قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا خلال الأعوام الماضية من تطهير الأجزاء الأخرى من تعز وفرض سيطرتها عليها.