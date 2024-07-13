مستشار قائد "الدعم السريع" لـ"إرم نيوز": شروط لقاء حميدتي والبرهان "لم تنضج"

أكد مستشار قائد قوات "الدعم السريع" السوداني الدكتور فتحي أبو عمار أنّ من غير المستبعد أن يلتقي قائد قوات الدعم السريع، الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي" وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، لكنه اعتبر أن شروط هذا اللقاء لم تنضج بعد.

وتحدث أبو عمار لـ "إرم نيوز" عن مساعي رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لحلحلة الوضع في السودان وإمكانية طرحه لقاء مباشراً بين حميدتي والبرهان خلال زيارته إلى بورتسودان.

خطوة متقدمة

وقال أبو عمار إن "هذا وارد ولكنه خطوة متقدمة جدا وأمامه بعض الوقت؛ إذ يجب أن يسبق هذه الخطوة جلوس المتحاورين من الجانبين أولا، ليكون "التوقيع" النهائي لـ"الجنرالين" إن صح التعبير، لافتا إلى أن حميدتي كان مستعداً أن يلتقي البرهان في جيبوتي عبر الهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا "الإيغاد".

ووفق أبو عمار فإنّه عندما وصل حميدتي إلى جيبوتي "لم يجد البرهان"، معتبرا أن "قائد الجيش ومن معه، لو كانوا حريصين على المصلحة العليا للسودان، لكانوا حاضرين في هذه المنابر التي استهدفت التفاوض ووقف الحرب، ولكنهم "تلكأوا" واستحضروا حججا واهية، لتستمر الحرب وهم يتباكون على أوزارها" وفق تعبيره.

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واعتبر أبو عمار أن "المشكلة تكمن في بورتسودان" التي وصفها بـ"عاصمة الشؤم" وليس في حميدتي، وفق قوله.

وأشار أبو عمار إلى أن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد التقى مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان مؤخرا، لإقناعه بالجلوس للتفاوض مع قوات "الدعم السريع" سعيا إلى السلام، وأن آبي أحمد ذهب إلى بورتسودان في محاولة لتحريك عملية السلام".

واعتبر أبو عمار أن المشكلة تكمن في من وصفهم بـ"المتعنتين" من قادة الجيش وعلى رأسهم البرهان، الذي قال إنه لا يريد أن يذهب إلى جدة والجلوس على طاولة الحوار، متمسكا بأسباب وصفها بـ "الواهية".

بين حميدتي وآبي أحمد

وفسر مستشار قائد "الدعم السريع" السبب الذي جعل رئيس وزراء إثيوبيا، يلتقي البرهان مؤخرا، بينما لم يلتق في الوقت نفسه، مع قائد قوات الدعم السريع، الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي"، بأن حميدتي جلس مع آبي أحمد عندما زار أديس أبابا، وتم استقباله بشكل رسمي.

وقال إن "آبي أحمد يتعامل مع حميدتي على أنه يبني للعهد الجديد الذي يعيش فيه جميع السودانيين بجميع مكوناتهم وقبائلهم في دولة جديدة يسود فيها العدل والمساواة، وهذا الاستقبال كان ضمن جولة لحميدتي في بلدان أفريقية عديدة منذ فترة، واستقبله رؤساء تلك البلدان أمام مرأى العالم"، وفق تعبيره.