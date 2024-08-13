كشفت مصادر إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن زيارة من المقرر أن يجريها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى الشرق الأوسط، في ذروة التوتر والتصعيد الذي تشهده المنطقة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "وزير الخارجية الأمريكي يصل إسرائيل، مساء غد الأربعاء، في جولة شرق أوسطية تشمل قطر ومصر".

من جهته، قال الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد، في تدوينة عبر منصة "إكس" إن "زيارة بلينكن للشرق الأوسط، تشمل 3 محطات هي مصر وقطر وإسرائيل".

وأكد أن "رحلة وزير الخارجية الأمريكي ليست نهائية لأن بلينكن، مثل أي شخص آخر، ينتظر ليرى ما إذا كانت إيران ستهاجم أم لا"، على حد قوله.

وقال البيت الأبيض، في وقت سابق، إن المخابرات الأمريكية تشير إلى أن من المرجح بشكل متزايد أن تهاجم إيران إسرائيل هذا الأسبوع، وهو ما يتوافق مع أحدث تقييم للمخابرات الإسرائيلية، وفق "أكسيوس".

وتشير المعلومات الاستخبارية الجديدة إلى أن الهجوم قد يأتي قبل محادثات اتفاق الرهائن في غزة واتفاق وقف إطلاق النار المقرر إجراؤها يوم الخميس، الأمر الذي قد يعرض المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس للخطر.