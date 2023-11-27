إفطار لم يكتمل.. الحرب الإسرائيلية تحول حياة الطفل "أمير" إلى جحيم

وأضاف: "منذ بداية الحرب كنت أرفض خروج أطفالي للعب خارج المنزل؛ إلا أنني وفي يوم الحادثة وافقت على ذلك بعد إلحاح شديد منهم"، متابعاً: "سمحت لأحمد باللعب بالكرة وأمير كان يلعب على دراجته الهوائية".

وتابع: "لم أكن أعرف أن هذه المرة الأخيرة التي سأرى فيها طفلي سليماً واقفاً على قدميه، ففي لحظات معدودة انقلب حالنا بعد استهداف الطيران الإسرائيلي للمنزل"، مؤكداً أن عائلته لن تنسى تلك اللحظات القاسية.

ووفق نصار: "كنا على بوابة المنزل وأصبنا بجراح متفاوتة؛ حاولت رغم إصابتي إنقاذ أطفالي لكنني سقطت أرضاً وساعدني الجيران وأهالي الحي، وتم نقلنا إلى المستشفى، لتبدأ بعدها رحلة معاناتنا جميعاً وبالتحديد أمير".

بتر تدريجي وأوجاع شديدة

وأشار نصار إلى أن "طفله أمير كان له وضع خاص بسبب إصابته بمرض ارتفاع حموضة الدم، واضطر الأطباء لبتر أجزاء من قدمه اليسرى بشكل تدريجي إلى أن تم بتر معظمها"، قائلاً: "الآن هو بدون قدم تقريباً".

وأضاف: "أول يوم بالإصابة حاول الأطباء الحفاظ على قدمه إلا أن المضاعفات أجبرتهم على اتخاذ قرار البتر، أملاً في إنقاذ حياته، كما أنهم قرروا إعطاءه عقار المورفين، خصوصا أن أحد الأطباء وصف لي أوجاعه بالشديدة للغاية".

وحسب والد أمير، فإن "تدهوراً طرأ على صحة طفله، كما أن وزنه انخفض لأكثر من النصف بسبب عدم قدرته على تناول الطعام أو شرب الماء"، قائلاً: "يعيش أمير على المحاليل والعقاقير الطبية وجسده الهزيل لا يقوى على كل ذلك".

وزاد: "أجريت له العديد من العمليات الجراحية، ووضع لفترة من الزمن في غرفة العناية الفائقة؛ إلا أن الأطباء في الوقت الحالي يكتفون بإعطائه المسكنات والمحاليل الطبية، وينتظرون الموافقة على تحويله للعلاج في الخارج".

موت بطيء

وأكد نصار أنه "يخشى أن تصبح حالة طفله أمير ميؤوسا منها، وأن تؤدي المهدئات لتدهور أكثر في حالته الطبية، خصوصا أنه فقد القدرة على الكلام بشكل كامل ويغيب عن الوعي في بعض الأحيان ساعات طويلة".

وأضاف: "طفلي أمير يموت بشكل بطيء، وأنا أقف عاجزاً عن مداواته، أشعر في بعض الأحيان أنه يلومني على السماح له بالخروج من المنزل، ويسألني عن سبب كل هذه الآلام التي يشعر بها، والتي تفوق قدرته على التحمل".

ووفق نصار، فإنه "يأمل أن يتم إدراج طفله في كشوفات الجرحى المحولين للخارج عبر معبر رفح البري، وأن يتلقى أمير العلاج الملائم بما يمكنه من العودة ولو لجزء بسيط من حياته السابقة"، قائلاً: "أناشد العالم بأسره من أجل إنقاذ حياة طفلي".

وختم بالقول: "تحسنت الحالة الصحية لوالدة أمير وشقيقه الأكبر إصابته طفيفة، لكن حالتهما النفسية صعبة للغاية بسبب إصابة أمير"، مشدداً على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية وإنقاذ آلاف الأطفال والعائلات في غزة.