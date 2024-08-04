أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي عن الإطاحة بـ "أبو هاجر"؛ أخطر قيادات تنظيم "داعش" في قضاء الطارمية، شمالي العاصمة بغداد، وذلك بعد ملاحقته لأشهر عديدة.

وقال مصدر برتبة نقيب في عمليات الأمن الوطني، لـ"إرم نيوز"، إن "الفريق التكتيكي التابع للأمن الوطني تمكن بعملية نوعية من إلقاء القبض على الإرهابي المكنى "أبو هاجر" والذي يعد من أخطر قيادات تنظيم داعش في قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد".

وأضاف أن "المعلومات الأولية التي وردت، قبل أشهر، أفادت بتعرض شيوخ قبائل ومواطنين لتهديدات بالتصفية والقتل عبر رسائل نصية وصلت إلى هواتفهم، على خلفية وقوفهم وتعاونهم مع القوات الأمنية بالدلالة على تحركات العناصر الإرهابية في المنطقة، ومساهمتهم بوضع كاميرات مراقبة لرصد تلك التحركات".

وأردف المصدر قائلاً إن "الأمن الوطني شكل فريق عمل وتحرير للتعرف على هوية الفاعل، وبعد جمع المعلومات الكافية وتحليلها تبين أنه أحد قيادات داعش الإرهابي والمكنى (أبو هاجر)، حيث بدأ فريق العمل بملاحقته حتى ألقت القبض عليه".

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وما زالت الأجهزة الأمنية العراقية تلاحق عناصر داعش في مناطق متفرقة من العراق، في وقت يؤكد فيه خبراء في الشأن الأمني بأن التنظيم ما زال فاعلاً، ويتواجد وفق مجموعات في مناطق شمال بغداد، وغرب محافظة ديالى، وشرق محافظة صلاح الدين، فضلاً عن صحراء الأنبار.