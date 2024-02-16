هجوم أمريكي على مواقع لميليشيا الحوثي في الحديدة اليمنية
جددت القوات الأمريكية، مساء الخميس، هجومها على أحد المواقع العسكرية التابعة لمليشيا الحوثي في محافظة الحديدة غربي اليمن، عشّية دخول قرار واشنطن بإعادة إدراج المليشيا في قائمة المنظمات الإرهابية حيّز التنفيذ.
وقالت مصادر عسكرية يمنية لـ"إرم نيوز" إن الهجوم الأمريكي استهدف بصاروخين اثنين معسكرًا لقوات الدفاع الجوي التابع لمليشيا الحوثي بمنطقة "الجبانة" التابعة لمديرية الصليف شمال غرب مدينة الحديدة، مركز المحافظة الساحلية المطلّة على مياه البحر الأحمر، غربي البلاد.
ويأتي هذا الهجوم الجديد عقب ساعات فقط من هجوم نفذته مليشيا الحوثي الخميس، بصواريخ بحرية مناسبة خلال إبحارها في مياه خليج عدن "وإصابتها بشكل مباشر"، وفقًا لبيان صادر عن المتحدث العسكري للمليشيا.
وأعلنت مليشيا الحوثي، الأربعاء، عن 403 غارة أمريكية – بريطانية، استهدفت مواقع مختلفة من المحافظات اليمنية منذ بدء الهجمات في الـ12 من يناير/ كانون الثاني الماضي، منها 203 غارة جوية، وفق المتحدث باسم حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا.
ويدخل قرار الولايات المتحدة الأمريكية المتعلق بتصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية حيّز التنفيذ يوم الجمعة، بعد إعلانها إعادة الحوثيين إلى قوائم المنظمات الإرهابية منتصف الشهر الماضي، مانحة فرصة لمدة شهر للتراجع عن هذا القرار في حال أوقف الحوثيون هجماتهم ضد السفن.
من جهتها، كشفت شبكة "NBC" الأمريكية، الخميس، أن واشنطن شنّت هجومًا الكترونيًا قبل أسبوع، على سفينة عسكرية إيرانية، "كانت تجمع معلومات استخباراتية عن سفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن".
ونقلت الشبكة الإخبارية، عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين، أن الهجوم الإلكتروني "كان جزءًا من رد إدارة بايدن على هجوم الطائرات بدون طيار الذي شنته المليشيات المدعومة من إيران في العراق، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية في الأردن وإصابة عشرات آخرين، أواخر الشهر الماضي".
وبحسب المسؤولين، فإن العملية ضد السفينة الإيرانية، "تهدف إلى منع قدرتها على تبادل المعلومات الاستخبارية مع المتمردين الحوثيين في اليمن".
وذكر المسؤولون الأمريكيون، أن طهران تستخدم السفينة لتوفير معلومات الاستهداف للحوثيين، حتى تكون هجماتهم على السفن أكثر فعالية".
وقال أحد المسؤولين، إن العملية نُفّذت على سفينة إيرانية تدعى "MV Behshad"، فيما رفض المسؤولان الآخران الكشف عن اسم السفينة المستهدفة بالهجوم الإلكتروني الأمريكي.