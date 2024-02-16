هجوم أمريكي على مواقع لميليشيا الحوثي في الحديدة اليمنية

جددت القوات الأمريكية، مساء الخميس، هجومها على أحد المواقع العسكرية التابعة لمليشيا الحوثي في محافظة الحديدة غربي اليمن، عشّية دخول قرار واشنطن بإعادة إدراج المليشيا في قائمة المنظمات الإرهابية حيّز التنفيذ.

وقالت مصادر عسكرية يمنية لـ"إرم نيوز" إن الهجوم الأمريكي استهدف بصاروخين اثنين معسكرًا لقوات الدفاع الجوي التابع لمليشيا الحوثي بمنطقة "الجبانة" التابعة لمديرية الصليف شمال غرب مدينة الحديدة، مركز المحافظة الساحلية المطلّة على مياه البحر الأحمر، غربي البلاد.

ويأتي هذا الهجوم الجديد عقب ساعات فقط من هجوم نفذته مليشيا الحوثي الخميس، بصواريخ بحرية مناسبة خلال إبحارها في مياه خليج عدن "وإصابتها بشكل مباشر"، وفقًا لبيان صادر عن المتحدث العسكري للمليشيا.