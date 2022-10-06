السلطة الفلسطينية تسلّم تل أبيب إسرائيليين وسياحًا روسًا دخلوا الضفة الغربية

وقال موقع "والا" العبري، إن " 3 إسرائيليين، و 8 سياح آخرين دخلوا مدينة الخليل، مساء الأربعاء، في سيارتين، وحاصرهم حشد من الفلسطينيين، وتم إنقاذهم من قبل عناصر تابعة للأجهزة الأمنية الفلسطينية".