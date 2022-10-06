السلطة الفلسطينية تسلّم تل أبيب إسرائيليين وسياحًا روسًا دخلوا الضفة الغربية
أعادت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عددًا من المستوطنين والسياح الروس دخلوا لمدينة الخليل في الضفة الغربية، حيث قامت بتسليمهم للجيش الإسرائيلي في حادثة هي الثانية خلال 24 ساعة الماضية.
وقال موقع "والا" العبري، إن " 3 إسرائيليين، و 8 سياح آخرين دخلوا مدينة الخليل، مساء الأربعاء، في سيارتين، وحاصرهم حشد من الفلسطينيين، وتم إنقاذهم من قبل عناصر تابعة للأجهزة الأمنية الفلسطينية".
وبحسب الموقع العبري، أظهر تحقيق أولي أن الإسرائيليين قادوا 8 سياح روس لداخل مدينة الخليل، وحوصروا هناك من قبل عشرات الفلسطينيين، لكن سرعان ما تدخلت السلطة الفلسطينية وأعادتهم لقوات الجيش الإسرائيلي.
وكانت السلطة الفلسطينية أعادت، أمس الثلاثاء، عددًا من المستوطنين تم احتجازهم في مدينة نابلس في الضفة الغربية.
وأوضحت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن "أجهزة الأمن الفلسطينية التابعة للسلطة أنقذت 4 مستوطنين تم احتجازهم داخل مدينة نابلس بعد دخولهم للمدينة عن طريق الخطأ، وسلمتهم لقوات الجيش الإسرائيلي".
ووصفت الصحيفة العبرية، أن الحادثة "غير عادية"، مشيرة إلى أن المستوطنين الذين تم إنقاذهم هم عائلة يهودية مكونة من أم وبناتها، دخلن بالخطأ -على ما يبدو- مدينة نابلس.