عاجل

أوكرانيا تقيد تحركات المدنيين في منطقة سومي على الحدود مع روسيا
logo
العالم العربي

بلينكن يشدد على عودة "حماس" إلى المفاوضات

بلينكن يشدد على عودة "حماس" إلى المفاوضات
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكنالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
13 أغسطس 2024، 8:31 ص

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أهمية عودة حماس إلى المفاوضات من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة والاتفاق على صفقة الرهائن.

وأشار بلينكن، خلال اتصال مع نظيره التركي هاكان فيدان، إلى دعم واشنطن للبيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة ومصر وقطر لحث الأطراف على استئناف محادثات السلام، بحسب بيان للخارجية الأمريكية.

وكانت حركة حماس أعلنت، الأحد، أنها طلبت من الوسطاء تقديم خطة تعتمد على المحادثات السابقة بدلًا من الدخول في مفاوضات جديدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ودعا قادة الولايات المتحدة ومصر وقطر الأسبوع الماضي كلًّا من إسرائيل وحماس إلى الاجتماع لإجراء مفاوضات في الـ15 من شهر أغسطس/آب الجاري، إمّا في القاهرة وإمّا في الدوحة لوضع اللمسات النهائية على اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

وقالت إسرائيل إنها سترسل مفاوضين للمشاركة في الاجتماع، وقالت حماس في بادئ الأمر إنها تدرس العرض، لكنها ألمحت بعد ذلك إلى أنها ربما لا تشارك في الجولة الجديدة من المحادثات.

أخبار ذات علاقة

محللون: شرط حماس بتنفيذ قرار مجلس الأمن يغير "قواعد التفاوض"

 

حرب غزة

أخبار ذات صلة

مسؤول إسرائيلي: أي مغامرة لـ "حزب الله" ستدفع ثمنها بيروت
مسؤول إسرائيلي: أي مغامرة لـ "حزب الله" ستدفع ثمنها بيروت
"سي أن أن" تكشف سبب إرسال غواصة صواريخ "موجهة" إلى الشرق الأوسط
"سي أن أن" تكشف سبب إرسال غواصة صواريخ "موجهة" إلى الشرق الأوسط
معاريف: تقديرات إسرائيل الخاطئة قد تضعها "تحت رحمة" صواريخ إيران
معاريف: تقديرات إسرائيل الخاطئة قد تضعها "تحت رحمة" صواريخ إيران
بمشاركة بن غفير.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى (فيديو)
بمشاركة بن غفير.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى (فيديو)
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC