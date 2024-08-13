بلينكن يشدد على عودة "حماس" إلى المفاوضات

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أهمية عودة حماس إلى المفاوضات من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة والاتفاق على صفقة الرهائن.

وأشار بلينكن، خلال اتصال مع نظيره التركي هاكان فيدان، إلى دعم واشنطن للبيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة ومصر وقطر لحث الأطراف على استئناف محادثات السلام، بحسب بيان للخارجية الأمريكية.

وكانت حركة حماس أعلنت، الأحد، أنها طلبت من الوسطاء تقديم خطة تعتمد على المحادثات السابقة بدلًا من الدخول في مفاوضات جديدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ودعا قادة الولايات المتحدة ومصر وقطر الأسبوع الماضي كلًّا من إسرائيل وحماس إلى الاجتماع لإجراء مفاوضات في الـ15 من شهر أغسطس/آب الجاري، إمّا في القاهرة وإمّا في الدوحة لوضع اللمسات النهائية على اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

وقالت إسرائيل إنها سترسل مفاوضين للمشاركة في الاجتماع، وقالت حماس في بادئ الأمر إنها تدرس العرض، لكنها ألمحت بعد ذلك إلى أنها ربما لا تشارك في الجولة الجديدة من المحادثات.