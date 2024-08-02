قدّم رئيس الوزراء الموريتاني محمد ولد بلال، استقالة حكومته لرئيس البلاد محمد ولد الشيخ الغزواني، وفق ما نقلت "الأناضول" عن وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وجاء تقديم ولد بلال استقالة حكومته بعد 24 ساعة من تنصيب الغزواني رئيسًا للبلاد لولاية ثانية مدتها 5 سنوات، حيث تعد استقالة الحكومة إجراءً روتينيًا بموريتانيا عقب كل انتخابات رئاسية.

وفاز ولد الشيخ الغزواني في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 29 يونيو الماضي بنسبة 56 بالمئة.

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ويترقب خلال الساعات القادمة أن يعين الغزواني رئيسًا جديدًا للحكومة خلفًا لولد بلال.

وعُين ولد بلال رئيسًا للوزراء في مارس 2022.

والخميس، أدى الغزواني اليمين الدستورية لولاية ثانية مدتها 5 سنوات.

وفي كلمة له خلال حفل التنصيب، تعهد الغزواني بشن حرب على الفساد، وتهدئة سياسية خلال ولايته الرئاسية الثانية.

