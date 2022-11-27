الإعدام لـ 5 متهمين في "خلية مصر الجديدة الإرهابية"

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بإحالة 5 متهمين إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "خلية مصر الجديدة الإرهابية".

وحددت الدائرة الثالثة "إرهاب" بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر في العاصمة القاهرة، جلسة 27 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم عقب ورود رأي المفتي في الإعدام، حسب وسائل إعلام محلية.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أحالت في وقت سابق 7 متهمين في القضية رقم 8448 لسنة 2022 "خلية مصر الجديدة" إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية في غضون الفترة من عام 2014 وحتى 21 سبتمبر عام 2021 في محافظات القاهرة والجيزة والأقصر.