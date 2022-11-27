الإعدام لـ 5 متهمين في "خلية مصر الجديدة الإرهابية"
قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بإحالة 5 متهمين إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "خلية مصر الجديدة الإرهابية".
وحددت الدائرة الثالثة "إرهاب" بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر في العاصمة القاهرة، جلسة 27 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم عقب ورود رأي المفتي في الإعدام، حسب وسائل إعلام محلية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أحالت في وقت سابق 7 متهمين في القضية رقم 8448 لسنة 2022 "خلية مصر الجديدة" إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية في غضون الفترة من عام 2014 وحتى 21 سبتمبر عام 2021 في محافظات القاهرة والجيزة والأقصر.
وقالت النيابة في قرار الإحالة، إن "المتهمين الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين".
كما اتهمت النيابة جميع المتهمين "بالانضمام للجماعة الإرهابية بموضوع الاتهام مع العلم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وتلقي المتهمين من الثالث وحتى السادس تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لتحقيق أغراضها".
كما جاء في قرار الإحالة اتهام جميع المتهمين بأنهم "ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب بغرض عمل إرهابي بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات ومواد لجماعة إرهابية".
بينما اتهمت النيابة المتهمين الثالث والرابع بأنهما "روجا بطريقة مباشرة وغير مباشرة لارتكاب جريمة إرهابية بأن روجا لأعمال عدائية ضد ضباط وأفراد".