الخارجية المصرية تكشف كواليس زيارة سامح شكري إلى سوريا وتركيا

وقال أبو زيد، في مداخلة تلفزيونية، الإثنين، إن اللقاء لم يتطرق إلى التفاصيل، لكن هناك نية لدى الطرفين للتحدث سويا حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، ووضع إطار محدد يتم من خلاله تحقيق مصالح الدولتين، وتحديد المبادئ التي تحكم العلاقة بينهما، والخطوات المطلوب اتخاذها للوصول في النهاية بالعلاقة إلى مسارها الطبيعي.

ولفت إلى أن استقبال وزير الخارجية المصري سامح شكري في تركيا، والوفد المرافق له كان به قدر كبير جداً من الحفاوة والاهتمام، لافتاً إلى أن الزيارة سيكون لها تأثير إيجابي على العلاقات.

وكشف أبوزيد، أن هناك توجيهات لإدارة قناة السويس، بتسهيل مرور أي سفينة تحمل مساعدات إنسانية إلى تركيا، وهذا ما نقله الوزير شكري خلال الزيارة، وكان محل تقدير كبير من الجانب التركي.