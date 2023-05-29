السيسي وأردوغان يتفقان على ترفيع العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء

أفادت رئاسة الجمهورية المصرية في بيان، اليوم الإثنين، أن الرئيسين عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان، اتفقا على البدء الفوري في رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه السيسي، بأردوغان، مهنئا إياه بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخابه رئيساً لتركيا لفترة رئاسية جديدة.

وأضاف البيان أن "الرئيسين أكدا على عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي، واتفقا على تدعيم أواصر العلاقات والتعاون بين الجانبين، وفي ذلك الإطار قرر الرئيسان البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء".