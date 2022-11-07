السيسي ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان قضية الطالب ريجيني

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي قتل في مصر عام 2016، والتعاون من أجل الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة.

جاء اللقاء الذي جمع السيسي وميلوني، اليوم الإثنين، على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ "COP27"، في مدينة شرم الشيخ المصرية، حسب بيان للرئاسة المصرية.

وجرت خلال اللقاء أيضاً، مناقشة سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، إلى جانب التعاون الصناعي المشترك بين البلدين.

ووفق البيان، تم بحث التعاون في ملف أمن الطاقة، الذي يعتبر من أهم مسارات الشراكة بين الجانبين خلال السنوات الماضية، خاصة من خلال الشراكة مع شركة "إيني" في مجال الغاز الطبيعي، مع إمكانية النظر في تنفيذ الربط الكهربائي مع إيطاليا، وذلك للاستفادة من الإمكانات الغنية والمتنوعة في مصر للمساهمة في معالجة التحدي القائم في أوروبا ومعظم دول العالم للتعامل مع أزمة الطاقة.

وجرى تبادل الرؤى بشأن تنسيق الجهود بين إيطاليا ومصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وتطرق اللقاء كذلك إلى استعراض آخر تطورات القضايا المتعلقة بأمن البحر المتوسط، لاسيما الملف الليبي، حيث تم التوافق بين الجانبين على ضرورة العمل لصون وحدة وسيادة ليبيا، والدفع نحو عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إضافة إلى الحفاظ على المؤسسات الليبية الوطنية، وتعزيز دور الجهات الأمنية في مكافحة الإرهاب.