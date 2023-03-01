مقتل ضابط في الجيش المصري باشتباك مسلح في سيناء

قتِل ضابط وأصيب اثنان (ضابط ومجند) من الجيش المصري، كما قتِل أحدُ المهربين، خلال إحباط عملية تهريب للمخدرات في جنوب سيناء.

وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد غريب عبدالحافظ، إن قوات حرس الحدود بجنوب سيناء نجحت فى إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة.