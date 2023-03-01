مقتل ضابط في الجيش المصري باشتباك مسلح في سيناء
قتِل ضابط وأصيب اثنان (ضابط ومجند) من الجيش المصري، كما قتِل أحدُ المهربين، خلال إحباط عملية تهريب للمخدرات في جنوب سيناء.
وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد غريب عبدالحافظ، إن قوات حرس الحدود بجنوب سيناء نجحت فى إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة.
وأوضح المتحدث العسكري، في بيان، أنه أثناء مرور إحدى الدوريات التى تقوم بتنفيذ مهام التمشيط لعدد من المحاور والطرق تم الاشتباه في إحدى العربات وخلال الاقتراب منها لفحصها تم إطلاق النيران تجاه الدورية؛ ما أدى إلى التعامل معها وأسفر الاشتباك عن مصرع أحد المهربين واستشهاد ضابط، وإصابة ضابط وجندي.
وأكد البيان استمرار جهود القوات المسلحة المصرية في تأمين كافة الاتجاهات الإستراتيجية والقضاء التام على أعمال التهريب.