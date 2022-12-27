مصر.. عودة الحياة لطبيعتها في شمال سيناء بعد سنوات مريرة مع "الإرهاب"

وأضاف كامل، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن "الحياة عادت إلى طبيعتها الحمد لله، والوضع جيد، ولم يعد هناك أي كمائن في مدينة العريش، وتمت إزالتها بالكامل من قبل الجيش".

وأشار إلى أن "شمال سيناء أصبحت خالية من الإرهاب بنسبة 100٪، بفضل جهود القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب شباب القبائل".