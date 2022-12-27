مصر.. عودة الحياة لطبيعتها في شمال سيناء بعد سنوات مريرة مع "الإرهاب"
عادت الحياة إلى طبيعتها في محافظة شمال سيناء المصرية، بعد سنوات مريرة عاشتها المنطقة مع الإرهاب والمجموعات المسلحة.
وقال عضو مجلس النواب المصري عن شمال سيناء سامي كامل: إن "الحياة عادت إلى طبيعتها تمامًا في المحافظة، وإنه تم القضاء على الإرهاب بنسبة 100٪، فيما رفعت القوات المسلحة الكمائن من الشوارع".
وأضاف كامل، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن "الحياة عادت إلى طبيعتها الحمد لله، والوضع جيد، ولم يعد هناك أي كمائن في مدينة العريش، وتمت إزالتها بالكامل من قبل الجيش".
وأشار إلى أن "شمال سيناء أصبحت خالية من الإرهاب بنسبة 100٪، بفضل جهود القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب شباب القبائل".
وأوضح البرلماني المصري أن "التنسيقات تم رفعها عن دخول جميع البضائع إلّا أشياء بسيطة جدًا، وفي القريب العاجل سترفع بالكامل عن جميع الأشياء".
ولفت إلى "فتح محطات الوقود منذ فترة، وأن المواطنين باتوا يعيشون بشكل طبيعي، وعاد الأمن والأمان إلى سيناء".
وأشار إلى أن "الفترة المقبلة ستشهد تنمية كبيرة في شمال سيناء، فهناك مشاريع جارٍ العمل عليها حاليًا، وأخرى كثيرة ستنفذ لاحقًا".
الوضع هادئ تمامًا
وفي ذات السياق، أكد مصدر من قبائل سيناء أنه "بالفعل تمت إزالة جميع الكمائن داخل مدينة العريش بالكامل، حوالي 10 كمائن، وفتح جميع الطرق، وجارٍ عملية تنظيف الشوارع".
وأضاف المصدر لـ"إرم نيوز" أن "الحياة عادت إلى طبيعتها منذ أكثر من شهر، وتم السماح بفتح محطات الوقود في بئر العبد والشيخ زويد والعريش، وإلغاء التنسيق الذي كان مفروضًا من قبل على دخول البضائع والأفراد من المحافظات الأخرى أيضاً، والوضع هادئ تماماً".
وأكد أن "سيناء بالفعل لم يعد فيها إرهاب، وأن ما حدث كان بعض الحالات الفردية منذ نحو 6 أشهر، في جلبانة بالقنطرة شرق، لكن في المجمل الوضع هادئ".
أشياء بسيطة
من جانبه، قال مصدر من قبيلة البياضية، إحدى قبائل شمال سيناء، إن "الحياة عادت طبيعية بنسبة 90% لأهالي شمال سيناء، ولا يوجد أي مشاكل".
وأكد المصدر أن "القوات المسلحة فتحت مجلس المدينة والكمائن بالنسبة للمحافظة، ولم يتبق سوى كمينين في رمانة وبئر العبد".
وتابع في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "الحركة حاليًا جيدة جداً بالنسبة للبضائع والمواد الغذائية التي تدخل دون تنسيق، والأعلاف كذلك".
وأكد أن "الظهير الصحراوي لم يعد به أي مخلوق من العناصر التكفيرية وتم التطهير بالكامل، والوضع مستقر في الشيخ زويد ورفح أيضًا، وبعض الأهالي بدؤوا في العودة إلى منازلهم هناك".