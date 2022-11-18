مصر تعلن تمديد قمة المناخ إلى يوم غد السبت

أعلن رئيس مؤتمر الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وزير الخارجية المصري سامح شكري، تمديد فعاليات مؤتمر قمة المناخ المنعقد في شرم الشيخ، التي كان من المقرر أن تختتم اليوم الجمعة، إلى يوم غد السبت.

وقال شكري، في مؤتمر صحفي: "مستمرون حتى الغد مع تبني العديد من القرارات التي ستكون شاملة ومتوازنة"، مشيرا إلى السعي لتنفيذ القرارات والوصول إلى نتائج لتحقيق تقدم على الأجندة المناخية.

وتابع: "نحن نحتاج أن نمضي قدما إلى الأمام، الوقت ليس في صالحنا"، مؤكدا التجاوب مع مقترحات مختلف الأطراف والسعي لتحقيق تقدم على مستوى واسع على صعيد الأجنحة المناخية.

ولفت شكري، إلى أن رئاسة قمة المناخ مستعدة لتقديم كل الدعم لإيجاد حلول لمواجهة التغيرات المناخية، موضحا أن هناك الكثير من التوافق في الآراء بين المشاركين في المؤتمر لتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه.