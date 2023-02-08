مصر.. رفع اسم رجل الأعمال صفوان ثابت من قوائم الإرهاب

قررت محكمة الجنايات المصرية، اليوم الأربعاء، رفع اسم رجل الأعمال صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة "جهينة" للمواد الغذائية، من على قائمة الإرهاب.

وأفرجت السلطات المصرية عن رجل الأعمال صفوان ثابت ونجله سيف الدين، في 21 كانون الثاني/يناير الماضي.

وأعلنت مريم صفوان ثابت، خبر الإفراج عن والدها وشقيقها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على "ثابت" ونجله سيف الدين، في كانون الأول/ ديسمبر العام 2020، وهو رئيس مجلس إدارة شركة "جهينة" للصناعات الغذائية، أكبر شركة ومصنع للألبان والعصائر المعبأة في مصر.