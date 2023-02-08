مصر.. رفع اسم رجل الأعمال صفوان ثابت من قوائم الإرهاب
قررت محكمة الجنايات المصرية، اليوم الأربعاء، رفع اسم رجل الأعمال صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة "جهينة" للمواد الغذائية، من على قائمة الإرهاب.
وأفرجت السلطات المصرية عن رجل الأعمال صفوان ثابت ونجله سيف الدين، في 21 كانون الثاني/يناير الماضي.
وأعلنت مريم صفوان ثابت، خبر الإفراج عن والدها وشقيقها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على "ثابت" ونجله سيف الدين، في كانون الأول/ ديسمبر العام 2020، وهو رئيس مجلس إدارة شركة "جهينة" للصناعات الغذائية، أكبر شركة ومصنع للألبان والعصائر المعبأة في مصر.
كما واجه "ثابت" تهمة الانضمام لجماعة "الإخوان" المحظورة في مصر وتمويلها، "والمشاركة بتحقيق أهداف الجماعة والسعي إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة، ومنشآت ومؤسسات الدولة".
وأسندت لـ"ثابت" تهم "الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد عبر ضخ أموال في حسابات قيادات بالجماعة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية تقدّر قيمتها بملايين الجنيهات لخدمة أهداف الجماعة".
وشغل "ثابت" العديد من المناصب خلال مسيرته الاقتصادية الحافلة، منها رئيس غرفة الصناعات الغذائية، ورئيس جمعية مستثمري أكتوبر، فضلًا عن امتلاكه العديد من المشاريع الزراعية والاستثمارية، ومنها شركة "جهينة" للصناعات الغذائية.