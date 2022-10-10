مصر: لم نرسل مراقبين لـ"استفتاءات الضم" الروسية

نفت مصر، يوم الإثنين، إرسال أي مراقبين لمتابعة "استفتاءات الضم" التي أجرتها روسيا مؤخرًا في مناطق داخل أوكرانيا.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية؛ "ردا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول امتناع أوكرانيا عن المشاركة في بطولة العالم للاسكواش المرتقب تنظيمها في مصر في شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل؛ نتيجة مشاركة مراقبين مصريين في استفتاءات تم تنظيمها في أوكرانيا مؤخراً".

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد أبو زيد "بشكل قاطع عدم إيفاد الحكومة المصرية أي مراقبين لمتابعة تلك الاستفتاءات".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن خلال مراسم أقيمت في الكرملين، نهاية الشهر الماضي، ضم 4 مناطق أوكرانية هي دونتسيك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيا.

وجاء الاحتفال بعد ثلاثة أيام من إجراء استفتاءات، قالت السلطات الموالية لموسكو في تلك المناطق إن الغالبية صوتوا لصالح الانضمام إلى روسيا، وهو ما اعتبرته كييف وحلفاؤها "مسرحية غير شرعية".