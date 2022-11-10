النائب العام المصري يوافق على طلب زيارة للناشط علاء عبدالفتاح

وافق النائب العام المصري، اليوم الخميس، على طلب زيارة عاجل مقدم من فريق الدفاع عن الناشط السياسي علاء عبدالفتاح في محبسه، وذلك في أول استجابة من القضاء المصري لأسرة الناشط السياسي المصري البريطاني الذي يواجه عقوبة السجن خمس سنوات في سجن وادي النطرون.

وأعلن المحامي خالد علي، عضو فريق الدفاع عن علاء عبدالفتاح، الذي يحمل كذلك الجنسية البريطانية، أن مكتب النائب العام أخطرهم بالموافقة على الطلبات المقدمة لزيارة علاء في محبسه.

وقال عضو فريق الدفاع، في منشور عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "تم التصريح لي بالزيارة وعلينا استلام التصريح من دار القضاء العالي"، مضيفا: "بالفعل انتقلنا إلى هناك واستلمنا التصريح منذ دقائق، وأنا الآن في الطريق لسجن وادي النطرون لزيارة علاء تنفيذا لتصريح النائب العام".

وكان فريق الدفاع عن الناشط السياسي أعلن منذ ثلاثة أيام دخوله في إضراب شامل عن الطعام، وقد تقدم صباح اليوم الخميس، ببلاغ للنائب العام، حول الحالة الصحية له.

وتضمن البلاغ المقدم اليوم من فريق الدفاع، المطالبة بنقل علاء عبدالفتاح لأحد المستشفيات، ووضعه تحت الرعاية الطبية الكاملة، وانتقال أحد أعضاء النيابة للاستماع لأقواله، وتمكينهم من حضور جلسة سماع أقواله.