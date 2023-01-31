مصر.. متحدث جديد باسم الرئاسة وبسام راضي سفيرًا في روما

صدر قرار رئاسي بتولي المستشار أحمد فهمي، منصب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، خلفًا للسفير بسام راضي المتحدث السابق الذي تم تكليفه كسفير فوق العادة لمصر لدى إيطاليا.

وشغل المستشار أحمد فهمي، المتحدث الجديد باسم رئاسة الجمهورية، منصب المستشار السياسي في بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تولى مسؤولية عدد من الملفات السياسية المهمة المطروحة في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ولجانها الرئيسية، وكان عضوًا في وفد مصر في اجتماعات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة خلال الفترة من 2016 إلى 2022.