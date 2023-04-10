السيسي يفاجئ مركز شرطة بالقاهرة

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ضابطة مصرية بتقديم نصيحه له، خلال تفقدة لقسم شرطة "مدينة نصر" بالعاصمة المصرية القاهرة مساء الأحد.

وقال السيسي للضابطة المصرية خلال تناوله وجبة الإفطار مع ضباط وأفراد قسم الشرطة خلال زيارة مفاجئة : "قدمي لي نصحية"، فاجابته على الفور "انصحك بان ترعى صحتك، وأن تكمل المشوار ونحن من ورائك، وسوف نقتدي بك".