السيسي يفاجئ مركز شرطة بالقاهرة
طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ضابطة مصرية بتقديم نصيحه له، خلال تفقدة لقسم شرطة "مدينة نصر" بالعاصمة المصرية القاهرة مساء الأحد.
وقال السيسي للضابطة المصرية خلال تناوله وجبة الإفطار مع ضباط وأفراد قسم الشرطة خلال زيارة مفاجئة : "قدمي لي نصحية"، فاجابته على الفور "انصحك بان ترعى صحتك، وأن تكمل المشوار ونحن من ورائك، وسوف نقتدي بك".
وتابعت الضابطه، بحسب الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل الاعلام المصرية ومنصات التواصل الاجتماعي: "اشكرك لإعطاء السيدات الفرصة لدخول مديرية الشرطة بأعداد كبيرة السنة الحالية، وخاصة لطلبة كلية الحقوق.. وهذه فرصتنا للمشاركة بالمجتمع ونؤدي دورنا وان نكون على قدر المسؤولية في هذه الوظيفة".
من جانبه، أعرب السيسي، في تغريدة عبر منصة "تويتر"، عن سعادته بزيارته لقسم "أول مدينة نصر"، قائلا:"شعرت بفخر واعتزاز بما رأيته من انضباط والتزام من ضباط وأفراد القسم".
وأضاف: "تحية تقدير واعتزاز لرجال الشرطة المصرية الذين يبذلون أقصى الجهود لخدمة المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار الوطن".
وذكرت وكالة الأنباء المصرية الرسمية أن "الرئيس السيسي، اطلع خلال الزيارة التفقدية على أحدث النظم الإلكترونية التي يتم استخدامها، وخاصة نظام العرض الإلكتروني على النيابة العامة من داخل قسم شرطة مدينة نصر أول".