مصر.. انهيار عقار من 13 طابقًا في سيدي بشر بالإسكندرية

تعرض عقار سكني بمنطقة "سيدي بشر" بمدينة الإسكندرية المصرية، اليوم الإثنين، لانهيار جزئي، ما خلف دمارًا هائلًا في المنطقة.

وهرعت قوات من الحماية المدنية وفرق الطوارئ والإسعاف لمكان الحادث لمحاولة إنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض، وفقًا لمصادر رسمية.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع وصورًا تظهر المبنى لحظة انهياره وما نتج عنه من فوضى وهلع، وسط تجمهر العشرات من أجل المساعدة في عمليات الإنقاذ.

وقال اللواء محمد شريف محافظ الإسكندرية، إن العقار يعود لفترة السبعينيات، وهو مكون من 13 طابقًا وكل طابق يحتوي على 5 شقق سكنية، وصادر ضده قرار إزالة للطابق الأخير.

وأوضح في تصريح تناقلته وسائل إعلام مصرية، أن الانهيار حدث في نصف العقار، ولم يتم العثور سوى على مصاب واحد على الأقل، كما أصيب أحد أفراد الطاقم الطبي نتيجة انفجار أثناء إزالة الأنقاض.