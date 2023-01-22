الإعدام لـ 6 متهمين في قضية "خلية مصر الجديدة" الإرهابية
قضت محكمة أمن الدولة العليا في مصر، اليوم الأحد، بالإعدام شنقًا لـ6 متهمين، والسجن المؤبد لآخر، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية مصر الجديدة" الإرهابية.
وأحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين السبعة في القضية للمحاكمة؛ لاتهامهم "بتولي القيادة والانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقانون".
كما اتهمتهم "بمنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي".
وقالت إنه "تبين من خلال التحقيقات، أن متهمينِ منهم توليا قيادة في جماعة (ولاية سيناء) التابعة لتنظيم (داعـش) الإرهابي، التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم".
وأردفت: "كما تبين أن المتهمين انضموا لجماعة إرهابية؛ مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وتلقى فيها المتهمون تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لتحقيق أغراضها، على النحو المبين بالتحقيقات".