الإعدام لـ 6 متهمين في قضية "خلية مصر الجديدة" الإرهابية

قضت محكمة أمن الدولة العليا في مصر، اليوم الأحد، بالإعدام شنقًا لـ6 متهمين، والسجن المؤبد لآخر، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية مصر الجديدة" الإرهابية.

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين السبعة في القضية للمحاكمة؛ لاتهامهم "بتولي القيادة والانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقانون".