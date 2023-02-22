بينهم المرشد السابق.. مصر تدرج 24 من قادة "الإخوان" على "قوائم الإرهاب"

أصدرت السلطات المصرية قرارا بإدراج 24 شخصا من قيادات وعناصر جماعة "الإخوان"، على "قوائم الإرهابيين".

وشملت أسماء المدرجين في قرار النيابة العامة المصرية، الذي نشر في الجريدة الرسمية، كلًا من "المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين وزير الشباب والرياضة الأسبق، وعبدالرحمن البر، الملقب بمفتي الجماعة"، و20 آخرين.

كما شمل القرار كلًا من "محمد علي البقلي عامر، رزق سعيد السيد عمارة، صلاح صالح عباس عبد الرحمن القاضي، أحمد محمد إبراهيم الدسوقي جاد، علاء محمود عبد الحميد محمود صالح، وليد محمود السيد يحيى، هشام عجمي محمد السيد، جلال عيد محمود محمد فرحات، محمد علي أحمد علي، محمد عبد اللطيف عبد الكريم عبد اللطيف".

وضمّ قرار النيابة بالوضع على "قوائم الإرهاب" كلًا من "إيهاب محمود محمد حسن سلامة موسى، إبراهيم محمد إبراهيم محمد، أمير محمود صالح سويدان، محمد محمد إبراهيم البلتاجي، ومحسن يوسف السيد راضي، وأحمد محمد محمود دياب، وتامر أحمد توفيق، وحسام میرغني میرغني تاج الدین".