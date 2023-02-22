بينهم المرشد السابق.. مصر تدرج 24 من قادة "الإخوان" على "قوائم الإرهاب"
أصدرت السلطات المصرية قرارا بإدراج 24 شخصا من قيادات وعناصر جماعة "الإخوان"، على "قوائم الإرهابيين".
وشملت أسماء المدرجين في قرار النيابة العامة المصرية، الذي نشر في الجريدة الرسمية، كلًا من "المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين وزير الشباب والرياضة الأسبق، وعبدالرحمن البر، الملقب بمفتي الجماعة"، و20 آخرين.
كما شمل القرار كلًا من "محمد علي البقلي عامر، رزق سعيد السيد عمارة، صلاح صالح عباس عبد الرحمن القاضي، أحمد محمد إبراهيم الدسوقي جاد، علاء محمود عبد الحميد محمود صالح، وليد محمود السيد يحيى، هشام عجمي محمد السيد، جلال عيد محمود محمد فرحات، محمد علي أحمد علي، محمد عبد اللطيف عبد الكريم عبد اللطيف".
وضمّ قرار النيابة بالوضع على "قوائم الإرهاب" كلًا من "إيهاب محمود محمد حسن سلامة موسى، إبراهيم محمد إبراهيم محمد، أمير محمود صالح سويدان، محمد محمد إبراهيم البلتاجي، ومحسن يوسف السيد راضي، وأحمد محمد محمود دياب، وتامر أحمد توفيق، وحسام میرغني میرغني تاج الدین".
وحسب ما نشر في الجريدة الرسمية المصرية، جاء قرار النيابة العامة "بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعديلاته، وعلى حكم محكمة جنايات شبرا الخيمة في القضية رقم 7294 لسنة 2013 جنايات قسم قليوب، والمقيدة برقم 1185 لسنة 2013 كلي جنوب بنها، والصادر بجلسة 5 تموز/ يوليو 2014، وعلى حكم محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأربعاء (ب) الصادر بجلسة 26 تشرين الأول/أكتوبر 2016 في الطعن الرقيم 3396 لسنة 85 قضائية والذى سبق أن أقيم طعنًا على الحكم الصادر من محكمة جنايات شبرا الخيمة في القضية رقم 7294 لسنة 2013 جنايات قسم قليوب والمقيدة برقم 1185 لسنة 2013 كلي جنوب بنها بجلسة 5 تموز/ يوليو 2014 آنف البيان".
كما استندت النيابة في قرارها على “الاطلاع على حكم محكمة جنايات شبرا الخيمة في القضية رقم 7294 لسنة 2013 جنايات قسم قليوب والمقيدة برقم 1185 لسنة 2013 كلي جنوب بنها والصادر بجلسة 5 كانون الثاني/ يناير 2017، وعلى حكم محكمة النقض الدائرة الجنائية - دائرة الخميس ( د ) الصادر بجلسة 26 تموز/ يوليو 2018 في الطعن الرقيم 5827 لسنة 87 قضائية والذي سبق أن أقيم طعنا على الحكم الصادر من محكمة جنايات شبرا الخيمة في القضية رقم 7294 لسنة 2013 جنايات قسم قليوب والمقيدة برقم 1185 لسنة 2013 كلي جنوب بنها بجلسة 5 كانون الثاني/يناير 2017”.