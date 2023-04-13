شكري: اتفقنا على إطار زمني للارتقاء بالعلاقات مع تركيا ونحضر لقمة "الرئيسين"

أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الخميس، أنه اتفق مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، على "إطار زمني محدد بشأن الارتقاء بمستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين"، موضحا أنه يجري "التحضير لعقد قمة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزيران في أنقرة، على هامش زيارة يجريها شكري حاليا لتركيا.