شكري: اتفقنا على إطار زمني للارتقاء بالعلاقات مع تركيا ونحضر لقمة "الرئيسين"
أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الخميس، أنه اتفق مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، على "إطار زمني محدد بشأن الارتقاء بمستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين"، موضحا أنه يجري "التحضير لعقد قمة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزيران في أنقرة، على هامش زيارة يجريها شكري حاليا لتركيا.
وقال شكري: "اتفقنا على استمرار الوتيرة السريعة الحالية في التواصل لمزيد من التفاهم والاتفاق على الخطوات التي تتطلب منا اتخاذها.. كما اتفقنا على إطار زمني محدد يتم بلورته للارتقاء بمستوى العلاقات الدبلوماسية وسيتم الإعلان عنه في الوقت الملائم".
وأشار الوزير المصري، إلى أنه "جارٍ أيضا التحضير في هذا الإطار لقمة على مستوى رئيسي البلدين؛ لتتويج مسار (الارتقاء بالعلاقات) الذي بدأناه منذ سنوات، لكنه أخذ شكله خلال الشهر ونصف الشهر الماضيين والذي سيكون انطلاقة جديدة لهذه العلاقات"، وفق تعبيره.
من جانبه، قال وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو إن بلاده تطمح إلى "فتح صفحة جديدة مع مصر"، لافتاً إلى الرغبة في "عقد قمة على مستوى رئيسي البلدين في الفترة المقبلة".
وأشار الوزير التركي إلى أن أنقرة تسعى أيضاً إلى الدخول في مشاريع اقتصادية مشتركة مع القاهرة.
وذكر أوغلو أنه بحث مع شكري "المواضيع المشتركة ومن بينها الملف الليبي"، مشيراً إلى "عدم وجود خلافات أساسية مع مصر"، ومؤكداً "ضرورة الاستمرار في هذا المسار".