جاويش أوغلو: تركيا ومصر قد تتبادلان السفراء خلال الأشهر المقبلة

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الإثنين، إن تركيا ومصر قد تستأنفان العلاقات الدبلوماسية الكاملة وتعيدان تبادل السفراء بينهما في الأشهر المقبلة.

وقال جاويش أوغلو للصحفيين في أنقرة، إن "البلدين قد يستأنفان المشاورات الدبلوماسية بقيادة نائبي وزيري الخارجية في إطار عملية التطبيع قريبًا".