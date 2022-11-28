جاويش أوغلو: تركيا ومصر قد تتبادلان السفراء خلال الأشهر المقبلة
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الإثنين، إن تركيا ومصر قد تستأنفان العلاقات الدبلوماسية الكاملة وتعيدان تبادل السفراء بينهما في الأشهر المقبلة.
وقال جاويش أوغلو للصحفيين في أنقرة، إن "البلدين قد يستأنفان المشاورات الدبلوماسية بقيادة نائبي وزيري الخارجية في إطار عملية التطبيع قريبًا".
وبعد سنوات من التوتر في العلاقات، صافح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره المصري عبدالفتاح السيسي في قطر هذا الشهر، فيما وصفته الرئاسة المصرية بأنه بداية جديدة في العلاقات الثنائية.
وعلقت رئاسة الجمهورية في مصر، حينها، على المصافحة التي جرت بين السيسي وأردوغان، وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، في بيان: "إن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تصافح مع الرئيس التركي أردوغان بالدوحة، حيث تم التأكيد المتبادل على عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي، كما تم التوافق على أن تكون تلك بداية لتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين".