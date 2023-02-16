مصر تدرج 10 قيادات إخوانية على قوائم الإرهاب

وينص قانون الكيانات الإرهابية على مجموعة من الآثار العقابية التي تترتب على المدرجين على قائمة الإرهاب، وهي: الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، وعدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، والوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر، وتجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.

وكان حكم الجنايات الصادر في 21 أبريل 2015 بالقضية رقم 10790 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة والمقيدة برقم 936 لسنة 2013 کلي شرق القاهرة، بمعاقبة مرسي والبلتاجي والعريان و 10 آخرين من مساعدي مرسي في الرئاسة وأعضاء جماعة الإخوان، بالسجن المشدد 20 عامًا، والسجن المشدد 10 أعوام لاثنين آخرين، لإدانتهم باستعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيبات البدنية للمتظاهرين وفض اعتصامهم السلمي أمام قصر الاتحادية الرئاسي يومي 5 و6 ديسمبر 2012.

وجاء الحكم حضوريا بحق 9 متهمين فقط، هم من تمكنوا من الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، التي أيدت العقوبة بتاريخ 22 أكتوبر 2016 ليصبح الحكم نهائيا باتا، ثم أعيدت إجراءات محاكمة أحد المتهمين الهاربين أمام الجنايات بعد القبض عليه، لتؤيد محكمة النقض الحكم الصادر ضده في نوفمبر 2021، ويصبح عدد المحكوم عليهم حضوريا في القضية 10 متهمين.