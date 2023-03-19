الرئيس المصري يبحث مع وفد روسي العلاقات الثنائية في مختلف المجالات
أجرى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مباحثات مع وفد روسي رفيع المستوى في القاهرة، وفق ما أعلنت رئاسة الجمهورية في بيان.
وقال البيان إن الوفد الروسي ضم ميخائيل بوجدانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الروسي، دينيس مانتوروف.
وأشارت الرئاسة المصرية إلى أن اللقاء الذي حضره رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، تناول العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
وبينت أن اللقاء "بحث العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية التي يدعمها الإطار العام للشراكة الإستراتيجية بين الدولتين".
وهذا الإطار"يوفر آليات ثنائية مختلفة للتعاون، بما في ذلك اللجنة المشتركة بين البلدين للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، التي تنعقد دورتها الرابعة عشرة حاليا عالقاهرة، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين مصر وروسيا"، وفق المصدر عينه.
وقد تم "تناول تطورات الاستثمارات الروسية والمشروعات المشتركة في مصر في العديد من المجالات، لاسيما ما يتعلق بإنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية".
وبحث أيضًا وفق البيان، إقامة المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، التي ستمهد الطريق للبدء في مشروعات للتصنيع المشترك وتوطين الصناعة والتصدير إلى أسواق العديد من الدول في مناطق جغرافية مختلفة.
وناقش الاجتماع كذلك "التعاون في مجال توريد الحبوب والغذاء في ضوء الأزمة العالمية الراهنة في هذا الصدد"، حسب بيان الرئاسة المصرية.