الرئيس المصري يبحث مع وفد روسي العلاقات الثنائية في مختلف المجالات

أجرى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مباحثات مع وفد روسي رفيع المستوى في القاهرة، وفق ما أعلنت رئاسة الجمهورية في بيان.

وقال البيان إن الوفد الروسي ضم ميخائيل بوجدانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الروسي، دينيس مانتوروف.

وأشارت الرئاسة المصرية إلى أن اللقاء الذي حضره رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، تناول العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.