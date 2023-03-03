مصر تدين التصريحات التحريضية لوزير المالية الإسرائيلي

أدانت مصر بـ"أشد العبارات" التصريحات التحريضية لوزير المالية الإسرائيلية، والتي دعا فيها إلى محو قرية حوارة الفلسطينية في الضفة الغربية من الخريطة.

وأشارت مصر في بيان لوزارة خارجيتها، اليوم الجمعة، إلى "ما تمثله هذه التصريحات من تحريض خطير وغير مقبول على العنف، يتنافى مع كل القوانين والأعراف والقيم الأخلاقية، ويفتقر للمسؤولية التي يجب أن يتحلى بها أي مسؤول يشغل منصباً رسمياً".

وأكد البيان على الموقف المصري الداعي إلى ضرورة وقف الأعمال الاستفزازية أو التحريضية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ووضع حد للإجراءات الأحادية الجانب، بهدف تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتهيئة المناخ لاستئناف عملية السلام على أساس مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، باعتبار ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.