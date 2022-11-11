مصر تستضيف مفاوضات أمريكية روسية بشأن الأسلحة النووية‎‎

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا والولايات المتحدة، ستعقدان مفاوضات بشأن معاهدة "ستارت" حول الحد من الأسلحة النووية، في القاهرة.

وقال ريابكوف في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن وفدين من موسكو وواشنطن، سيجتمعان في القاهرة أواخر الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل، لمناقشة معاهدة "ستارت" للحد من الأسلحة النووية.

وأشار ريابكوف إلى أن الوفد الروسي سيرأسه نائب مدير إدارة منع انتشار الأسلحة النووية في الخارجية الروسية، فلاديمير ليونتييف.

وخلص نائب الوزير إلى أن استئناف عمليات تفتيش "ستارت" هو أحد الموضوعات العديدة المدرجة على جدول أعمال الحدث القادم.

ووصل اليوم إلى مدينة شرم الشيخ الرئيس الأمريكي جو بايدن ، لحضور جانب من فعاليات قمة المناخ (كوب27) التي يستضيفها المنتجع السياحي الواقع على البحر الأحمر.

والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء الخميس بوفد أمريكي رفيع المستوى برئاسة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية المصرية، فإن السيسي أكد إستراتيجية العلاقات الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة، وحرص مصر على تعزيز تلك العلاقات بكل جوانبها، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، لاسيما في ظل الواقع الإقليمي المضطرب في المنطقة وما يفرزه من تحديات متصاعدة، وعلى رأسها عدم الاستقرار وخطر الإرهاب فضلا عن التداعيات السلبية على الاقتصاد وأمن الطاقة والغذاء التي سببتها العديد من الأزمات العالمية المتلاحقة وعلى رأسها جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما يستدعي التكاتف لمواجهة تلك التداعيات.

وأضاف البيان أن اللقاء شهد حوارًا مفتوحًا بين السيسي وأعضاء الوفد الأمريكي، حيث حرص أعضاء الوفد على الاستماع إلى تقديرات الرئيس بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وكانت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية قد كشفت الأسبوع الماضي نقلاً عن مسؤولين، أن القاهرة قد تصبح مكانًا محتملاً لعقد المحادثات منذ انضمام سويسرا إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزو أوكرانيا.

ومنعت روسيا المفتشين الأمريكيين من دخول مواقع أسلحتها النووية في أغسطس/ آب الماضي، مستشهدة بقيود التأشيرات والسفر للروس التي قالت إنها جعلت من المستحيل عليهم الوصول إلى الولايات المتحدة.

واتفقت روسيا والولايات المتحدة على تمديد معاهدة "ستارت" الجديدة لمدة 5 سنوات في عام 2021، تمهيدًا لإجراء محادثات جديدة حول الأمن الاستراتيجي.