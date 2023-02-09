السيسي: نرفض الإساءة للسعودية ولا ننسى فضل الأشقاء

وقال الرئيس المصري، إنه "يتابع ما يجري على مواقع التواصل الاجتماعي والتي قد تشهد أحيانا إساءة لبعض الأشقاء، وهو ما يتعارض مع ثوابت الدولة تجاه العلاقات مع الأشقاء".

وشدد على أن منهج مصر ثابت وهو العلاقات الجيدة والقوية مع الجميع، حتى في أوقات الأزمات والخلافات لا يصدر عنها ما يسيء.

وأضاف: "لا يجب أن نسيء لأشقائنا، ويجب أيضا ألّا ننسى دعم الدول الشقيقة لمصر في أزماتها، وواصل: "ولا تنسوا الفضل بينكم".

وتابع: "حتى دولة زي إثيوبيا في أزمتنا معاهم دائما حريصون على ألّا تخرج أي تصريحات بها إساءة إن لم نقول شيئًا جيدًا للبناء لا نصدر تصريحات تسيء للجانب على الآخر، وهذا توجهنا".

وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي المصريين بعدم الانسياق وراء ما أسماها "المواقع المغرضة التي تستهدف الفتنة والوقيعة بيننا وبين أشقائنا".