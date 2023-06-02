مصر تعتزم شراءها.. ما أبرز مواصفات المقاتلة الصينية J-10C؟
ذكرت تقارير متطابقة أن مصر تجري مباحثات مع الصين لإبرام صفقة أسلحة تتضمن الحصول على المقاتلة المتطورة J-10C، إضافة إلى أنظمة دفاع جوي وطائرات مسيرة.
في هذا التقرير نلقي الضوء على أبرز مواصفات ومزايا المقاتلة الصينية.
نظرة فاحصة
J-10C هي طائرة نفاثة متوسطة الوزن تعمل في جميع الأحوال الجوية، ويمكن تزويدها بصواريخ جو - جو من الجيل الرابع، مثل PL-10 قصير المدى و PL-15 خارج المدى البصري.
ويمكن للطائرة النفاثة أيضًا أن تتميز بماسح ضوئي إلكتروني نشط يجعل رادارها بقدرات عالية لتفادي الخطر.
وفي نظرة فاحصة على خصائص J-10C ، فسنجد أن هذه المقاتلة قد تم تطويرها وتكييفها لمهام مضادة للسفن وتوجيه ضربات دقيقة نحو الأهداف الأرضية والجوية أيضا.
كما يمكن للمقاتلة الصينية نسف الدفاع الجوي للعدو، بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الأنظمة ليس لها نظائر في ترسانة أسلحة F-16.
والميزة الرئيسية الأخرى لـ J-10C هي تكلفتها المنخفضة مقارنة بـF-16.
J-10C من الناحية التكنولوجية ليست أدنى من منافستها F-16، فالمقاتلتان في الفئة نفسها.
تصميم المقاتلة الصينية أكثر حداثة بعقد من الزمان على الأقل من تصميم F-16، خاصة في مجال الأسلحة وخصائص الطيران.
كلا المقاتلتين بمحرك واحد، لكن الصينيين لديهم صيانة أسهل وأرخص وأسرع بكثير مقارنة بمنافسيهم في الأسواق الدولية.
سيكون الوصول إلى قطع الغيار أسهل بكثير بالنسبة للمقاتلة J-10C مقارنة بالطائرة F-16، فمتطلبات الصيانة وتنفيذها في فترات أقصر أقل من المتطلبات الأمريكية.
ميزات J-10C
بدأ تشغيل J-10 في عام 2006، وتم كشف النقاب عنها رسميًا من قبل الحكومة الصينية في يناير 2007 ، عندما نشرت الصور من قبل وكالة أنباء شينخوا.
هيكل الطائرة مصنوع من السبائك المعدنية والمواد المركبة من أجل القوة العالية والوزن المنخفض، ويعتمد التصميم الديناميكي الهوائي لهيكل الطائرة على تكوين جناح "دلتا كانارد بلا ذيل"
قمرة القيادة مغطاة بغطاء فقاعي مكون من قطعتين يوفر 360 درجة من التغطية البصرية للطيار.
ترتفع المظلة لأعلى للسماح بدخول وخروج قمرة القيادة، وتوفر المقاتلة الصينية مقعدا لطرد الطيار في حالات الطوارئ، يتيح طردًا حتى على ارتفاع صفر وسرعة صفرية.
تحتوي قمرة القيادة على ثلاث شاشات عرض متعددة الوظائف من الكريستال السائل (LCD )، جنبًا إلى جنب مع شاشة عرض ثلاثية الأبعاد مطورة صينيًا.
يتكون التسلح الداخلي للطائرة من مدفع Gryazev-Shipunov GSh-23 مزدوج البرميل.
يتم تثبيت الأسلحة والمعدات الأخرى خارجيًا على 11 نقطة صلبة، وتستطيع حمل أسلحة تصل إلى 5600 كجم تتضمن الصواريخ والقنابل.
وتستطيع المقاتلة الصينية حمل صواريخ جو - جو قصيرة المدى، وصواريخ جو - جو متوسطة المدى موجهة بالرادار، وذخائر غير موجهة ودقيقة موجهة مثل القنابل الموجهة بالليزر، وصواريخ جو-أرض مثل الصواريخ المضادة للسفن والصواريخ المضادة للإشعاع.