مصر تعتزم شراءها.. ما أبرز مواصفات المقاتلة الصينية J-10C؟

ذكرت تقارير متطابقة أن مصر تجري مباحثات مع الصين لإبرام صفقة أسلحة تتضمن الحصول على المقاتلة المتطورة J-10C، إضافة إلى أنظمة دفاع جوي وطائرات مسيرة.

في هذا التقرير نلقي الضوء على أبرز مواصفات ومزايا المقاتلة الصينية.

نظرة فاحصة

J-10C هي طائرة نفاثة متوسطة الوزن تعمل في جميع الأحوال الجوية، ويمكن تزويدها بصواريخ جو - جو من الجيل الرابع، مثل PL-10 قصير المدى و PL-15 خارج المدى البصري.

ويمكن للطائرة النفاثة أيضًا أن تتميز بماسح ضوئي إلكتروني نشط يجعل رادارها بقدرات عالية لتفادي الخطر.

وفي نظرة فاحصة على خصائص J-10C ، فسنجد أن هذه المقاتلة قد تم تطويرها وتكييفها لمهام مضادة للسفن وتوجيه ضربات دقيقة نحو الأهداف الأرضية والجوية أيضا.

كما يمكن للمقاتلة الصينية نسف الدفاع الجوي للعدو، بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الأنظمة ليس لها نظائر في ترسانة أسلحة F-16.