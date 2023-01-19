مصر.. نقابة المحامين تعلق عملها أمام محاكم الجنايات في كافة أنحاء البلاد
علّقت نقابة المحامين المصرية عمل أعضائها أمام محاكم الجنايات في كافة أنحاء البلاد، وكذلك حضور تحقيقات النيابة العامة، اعتبارًا من اليوم الخميس ولأجل غير مسمى، احتجاجًا على صدور أحكام بالحبس بحق 6 من زملائهم.
وأفاد بيان النقابة الذي نشر ليل الأربعاء على موقعها الرسمي، بأنها "قررت تعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة في كافة أنحاء الجمهورية كخطوة أولى، اعتبارًا من صباح الخميس الـ19 من يناير/ كانون الثاني لأجل غير مسمى".
وكانت محكمة الجنح بمحافظة مرسى مطروح الساحلية، قضت الأربعاء بالحبس لمدة عامين مع الشغل والمراقبة بعد تنفيذ العقوبة لمدة مماثلة بحق 6 محامين، إثر مشاجرة بالأيدي نشبت بينهم وبين 3 موظفين بديوان المحكمة في الخامس من الشهر الجاري، بحسب ما أفاد موقع صحيفة "الأهرام" الحكومية.
ورأى محامو مصر، بحسب بيان النقابة، أنه "كان هناك إصرار وتعنت واضح على حبس الزملاء احتياطيًّا رغم انتفاء مبررات ذلك، وتعجل غير مبرر في إحالتهم للمحاكمة بغير استيفاء مجريات التحقيق".
وتم تحديد جلسة الأحد المقبل للنظر في الطعن المقدّم من فريق دفاع المحامين، وسوف يُعقد الجمعة اجتماع مشترك بين مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين لبحث ما يلزم اتخاذه من إجراءات حيال ذلك.
والشهر الماضي، تظاهر آلاف المحامين المصريين أمام مقر نقابتهم بوسط القاهرة، احتجاجًا على منظومة الفاتورة الإلكترونية الجديدة التي أدخلتها وزارة المالية، والتي تسعى للاستفادة من عائدات الاقتصاد الموازي في البلاد.