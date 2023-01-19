مصر.. نقابة المحامين تعلق عملها أمام محاكم الجنايات في كافة أنحاء البلاد

علّقت نقابة المحامين المصرية عمل أعضائها أمام محاكم الجنايات في كافة أنحاء البلاد، وكذلك حضور تحقيقات النيابة العامة، اعتبارًا من اليوم الخميس ولأجل غير مسمى، احتجاجًا على صدور أحكام بالحبس بحق 6 من زملائهم.

وأفاد بيان النقابة الذي نشر ليل الأربعاء على موقعها الرسمي، بأنها "قررت تعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة في كافة أنحاء الجمهورية كخطوة أولى، اعتبارًا من صباح الخميس الـ19 من يناير/ كانون الثاني لأجل غير مسمى".