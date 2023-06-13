الجيش الإسرائيلي ينشر نتائج تحقيق هجوم الحدود المصرية
نشر الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، تحقيقا حول هجوم إطلاق النار الذي وقع على الحدود المصرية قبل عشرة أيام، وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين، وفق ما ذكرت قناة " آي 24 نيوز".
وحسب القناة، خلص التحقيق إلى "قرار يقضي بإقالة قائد وحدة فارين المقدم عيدو سعد من منصبه نظرا لمسؤوليته الكاملة وطريقة تنفيذ النشاطات في المنطقة، وسيتم توبيخ قائد الفرقة المقدم إيتسيك كوهين، على مسؤوليته الشاملة في الحادث وبسبب انعدام رقابته على طريقة تطبيق التعليمات".
وجاء في التحقيق، "اتضح عمليا رغم تعليمات واضحة من قبل قائد الفرقة بأن وردية الحراسة في المنطقة يجب أن تشمل أربعة مقاتلين، وتمت على مدار شهرين مهمات من قبل زوج من المقاتلين فقط".
في السياق، علق رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هاليفي، على نتائج التحقيق قائلا: "قمنا بتحقيق معمق ودقيق، من منطلق مسؤولية القادة للحفاظ على الأمن وعلى حياة مرؤوسيهم، الى جانب جودة العمل والمبادرة والنجاحات، وجدنا أيضا أخطاء وفجوات عملياتية وقيادية، سنعمل على إصلاحها لنتحسن".
وأضاف هاليفي أن "المقاتلينِ والمقاتلة الذين سقطوا تصرفوا بصورة لا تشوبها شائبة، مقاتلو الجيش الإسرائيلي الذين يحرسون على الحدود يعملون على مدار الساعة لإحباط التسلل على الحدود، لإحباط الإرهاب والتهريب، والحفاظ على حدود آمنة، نحن فخورون بعملهم المهني والهام، المقاتلون والمقاتلات على حد سواء".