مصر.. مقتل رجل أمن وسجين في هجوم على سيارة ترحيلات

قتل رجل أمن مصري وسجين، صباح اليوم الجمعة، في مواجهة مع مسلحين هاجموا مركبة تابعة لمصلحة السجون المصرية في محافظة أسوان.

وحسب مصادر محلية "لقي أمين شرطة من القوة الأمنية لمركز شرطة كوم أمبو في محافظة أسوان مصرعه وأصيب 4 أمناء آخرين في هجوم مسلح من قبل مجهولين على سيارة ترحيلات نقل مساجين بقرية الكرابلة في مركز إدفو، ما أسفر أيضا عن مقتل سجين، وإصابة 7 آخرين كانوا داخل سيارة الترحيلات".

وحسب المصادر "تلقت مديرية أمن أسوان، إخطارا من القيادات الشرطية يفيد بقيام مجهولين مسلحين بالهجوم على سيارة ترحيلات تحمل مساجين قادمة من سجن قنا لتوزيع المساجين على مراكز الشرطة".

وبالتحري والفحص تبين أن الهجوم المسلح على سيارة الترحيلات أسفر عن مقتل أمين شرطة يدعى خميس عيسى الغول، يتبع قوة مباحث مركز شرطة كوم امبو إضافة إلى إصابة 4 أمناء آخرين.

وأسفر الحادث أيضا عن مقتل سجين وإصابة 7 آخرين، بينما تمكن باقي المساجين من الهرب، وقامت قوة أمنية بتمشيط المناطق المحيطة بالواقعة بحثا عن منفذي الهجوم والسجناء الهاربين.

وكشفت التحريات الأولية التي أجرتها أجهزة البحث الجنائي أن وراء الهجوم إحدى العصابات، التي كانت تستهدف تهريب سجين على متن عربة الترحيلات.