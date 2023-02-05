بحضور السيسي.. جنازة عسكرية لتشييع رئيس وزراء مصر السابق شريف إسماعيل

شُيّع اليوم الأحد، جثمان رئيس وزراء مصر السابق، شريف إسماعيل، في مراسم عسكرية انطلقت من مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقدم الرئيس المصري واجب العزاء لأسرة الفقيد، مشيرا إلى أن شريف إسماعيل يعد "أحد الرموز الوطنية المضيئة".

وأضاف السيسي، أن "الراحل قدم مسيرة حافلة بالعمل والعطاء بكل إخلاص في مرحلة دقيقة من عمر الوطن، الأمر الذي يعد محل تقدير بالغ من مصر وشعبها العظيم".