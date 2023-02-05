بحضور السيسي.. جنازة عسكرية لتشييع رئيس وزراء مصر السابق شريف إسماعيل
شُيّع اليوم الأحد، جثمان رئيس وزراء مصر السابق، شريف إسماعيل، في مراسم عسكرية انطلقت من مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقدم الرئيس المصري واجب العزاء لأسرة الفقيد، مشيرا إلى أن شريف إسماعيل يعد "أحد الرموز الوطنية المضيئة".
وأضاف السيسي، أن "الراحل قدم مسيرة حافلة بالعمل والعطاء بكل إخلاص في مرحلة دقيقة من عمر الوطن، الأمر الذي يعد محل تقدير بالغ من مصر وشعبها العظيم".
وتوفي شريف إسماعيل أمس السبت، عن عمر ناهز 68 عامًا، والراحل من مواليد الـ6 من تموز/يوليو 1955، كلفه الرئيس المصري بتشكيل الحكومة في الـ12 من أيلول/سبتمبر 2015، وظلَّ في المنصب إلى أن قدَّم استقالة حكومته في الـ5 من حزيران/يونيو 2018 بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، وتأدية السيسي، اليمين الدستورية رئيسًا لمصر لفترة ثانية.
وشغل شريف قبل رئاسته الحكومة، منصب وزير البترول والثروة المعدنية ضمن وزارة حازم الببلاوي، واستمر وزيرًا للبترول ضمن حكومتي إبراهيم محلب الأولى والثانية.