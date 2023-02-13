السيسي: لولا دعم الإمارات والسعودية والكويت لما نجت مصر في 2011

وقال السيسي خلال جلسة حوارية بعنوان "تسريع التنمية والحوكمة"، اليوم الإثنين، على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات، المنعقدة بدبي: "اللي أنا بأكده هنا، أن لولا وقوف الأشقاء في الإمارات والسعودية والكويت، مكنتش مصر وقفت تاني".

وأضاف موجها حديثه لقادة دولة الإمارات الحاضرين في الجلسة الحوارية بالقول: "بوجه لكم الشكر تاني وتالت ورابع، وماتسمحوش للأقلام والأفكار ومواقع التواصل المغرضة تؤثر على الأخوة التي بينا كلنا كعرب".

وأشار الرئيس المصري، إلى أنه طلب من الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، خلال لقاء بينهما أمس، زيادة الدعم الموجه إلى سوريا بعد الزلزال الأخير.

وقال السيسي: "الشيخ محمد قال إحنا بنبعت 8 طائرات كل يوم، بس إحنا بنطلب أكثر، عشان خاطر ربنا نساعد سوريا"، مطالباً الشعب الإماراتي بالفخر لتقديمهم يد العون لأشقائهم في كل مكان.