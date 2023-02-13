السيسي: لولا دعم الإمارات والسعودية والكويت لما نجت مصر في 2011
ثمن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الدعم الذي تلقته مصر من الإمارات والسعودية والكويت، مؤكداً أن بلاده نجت من أزمتها، لا سيما عقب الأحداث التي لحقت بها بعد ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 بفضل ذلك الدعم.
أشار الرئيس المصري إلى أنه طلب من الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات خلال لقاء بينهما أمس، زيادة الدعم الموجه إلى سوريا بعد الزلزال الأخير
وقال السيسي خلال جلسة حوارية بعنوان "تسريع التنمية والحوكمة"، اليوم الإثنين، على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات، المنعقدة بدبي: "اللي أنا بأكده هنا، أن لولا وقوف الأشقاء في الإمارات والسعودية والكويت، مكنتش مصر وقفت تاني".
وأضاف موجها حديثه لقادة دولة الإمارات الحاضرين في الجلسة الحوارية بالقول: "بوجه لكم الشكر تاني وتالت ورابع، وماتسمحوش للأقلام والأفكار ومواقع التواصل المغرضة تؤثر على الأخوة التي بينا كلنا كعرب".
وأشار الرئيس المصري، إلى أنه طلب من الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، خلال لقاء بينهما أمس، زيادة الدعم الموجه إلى سوريا بعد الزلزال الأخير.
وقال السيسي: "الشيخ محمد قال إحنا بنبعت 8 طائرات كل يوم، بس إحنا بنطلب أكثر، عشان خاطر ربنا نساعد سوريا"، مطالباً الشعب الإماراتي بالفخر لتقديمهم يد العون لأشقائهم في كل مكان.
كما تحدث الرئيس المصري، عن دعم الإمارات لمصر عقب بيان 3 يوليو 2013، قائلاً: "أنا هسجل النقطة دي وعارف إن الشيخ محمد هيزعل، دعم الأشقاء العرب لنا نقطة مضيئة".
وأضاف: "بعد أن ألقيت بيان 3 يوليو علمت بزيارة الشيخ محمد بن زايد لمصر وكانت أول مرة هشوفه وكان وقتها الناس بتقف طوابير على محطات الوقود، كان سولار وبنزين وبوتاجاز مفيش، مش هتكسف أقول كده، أنا بفكر الناس في مصر، إحنا بنتعلم نخلي بالنا من بلادنا".
وتابع: "الشيخ محمد بن زايد والوفد المرافق له خلال الزيارة كان يعلم المطلوب جيدًا، مش أنا اللي قولتله والله، بصيت لقيت السفن تتحرك من البحر المتوسط والبحر الأحمر بها سولار وبنزين وغاز".
وخلال الجلسة تحدث السيسي، عن المشروعات القومية في بلاده، مشيراً إلى أنها وفرت 5 ملايين فرصة عمل للمصريين.
كما أشار الرئيس المصري إلى أن بلاده تستهدف بناء 24 مدينة ذكية تتوافق مع متطلبات المستقبل.