مصر.. انتشار أمني في الميادين "الخالية" وسخرية من دعوات مظاهرات "11/11"

فرضت الأجهزة الأمنية في مصر حالة من الاستنفار الأمني في العاصمة والمحافظات، اليوم الجمعة، في الوقت الذي شهدت فيه مواقع التواصل الاجتماعي سخرية من دعوات التظاهر اليوم والمعروفة إعلامياً بـ"مظاهرات 11/11".

وشهدت الميادين الرئيسية بالعاصمة والمحافظات تواجدًا أمنيًا مكثفًا، إلى جانب إجراء بعض التحويلات المرورية، توازيا مع انعقاد مؤتمر المناخ في شرم الشيخ بحضور قيادات ورؤساء غالبية دول العالم.

وشهد ميدان التحرير، أبرز ميادين ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، حالة من الركود في الحركة، سواء من المواطنين أو السيارات، إلى جانب كورنيش النيل، ومداخل الميدان من كافة الاتجاهات، وهو الأمر الذي تكرر في ميادين الجيزة، والنهضة وهشام بركات "رابعة العدوية سابقا" في العاصمة.