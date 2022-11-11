مصر.. انتشار أمني في الميادين "الخالية" وسخرية من دعوات مظاهرات "11/11"
فرضت الأجهزة الأمنية في مصر حالة من الاستنفار الأمني في العاصمة والمحافظات، اليوم الجمعة، في الوقت الذي شهدت فيه مواقع التواصل الاجتماعي سخرية من دعوات التظاهر اليوم والمعروفة إعلامياً بـ"مظاهرات 11/11".
وشهدت الميادين الرئيسية بالعاصمة والمحافظات تواجدًا أمنيًا مكثفًا، إلى جانب إجراء بعض التحويلات المرورية، توازيا مع انعقاد مؤتمر المناخ في شرم الشيخ بحضور قيادات ورؤساء غالبية دول العالم.
وشهد ميدان التحرير، أبرز ميادين ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، حالة من الركود في الحركة، سواء من المواطنين أو السيارات، إلى جانب كورنيش النيل، ومداخل الميدان من كافة الاتجاهات، وهو الأمر الذي تكرر في ميادين الجيزة، والنهضة وهشام بركات "رابعة العدوية سابقا" في العاصمة.
كما شهدت مواقع التواصل اليوم حالة من السخرية لعدم الاستجابة لدعوات التظاهر، حيث قام بعض النشطاء بنشر صور ميدان التحرير دون حركة، متسائلين: "وديت الشعب فين يا سيسي" و"وديت الشعب فين يا حازم"، في إشارة إلى الفنان خالد زكي في فيلم "طباخ الريس".
وشهدت مواقف السيارات في العاصمة والمحافظات حالة من التخوف، حيث حرص المواطنون على السفر لمحافظاتهم منذ أمس، تحسباً لأي طوارئ، إلى جانب حرص أولياء الأمور على حضور أبنائهم في الجامعات إلى المحافظات تخوفاً من الدعوة للمظاهرات.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي رفض الدعوة للتظاهرات، حيث نشر مدونون صورا تحمل شعار "أنا بحب بلدي ومش نازل 11/11"، مشيرين إلى رفض دعوات التظاهر، أو استغلال انعقاد مؤتمر المناخ في تشويه الدولة المصرية.
وأصدرت دار الإفتاء المصرية بياناً مقتضباً عصر أمس الخميس، تضمن نصاً "في هذه اللحظات الفارقة ووسط هذه التحديات؛ كل حديث يدعو إلى تفريق الصف الوطني، أو ينطوي على شماتة فيما تمر به البلاد، هو حديث فتنة لا يخرج إلا من نفوس أعماها العداء للوطن"، دون الإشارة لدعوات التظاهر عبر البيان.