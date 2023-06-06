لبحث حادثة الحدود.. محادثات هاتفية بين السيسي ونتنياهو

أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أحمد فهمي، أن الاتصال تناول حادث إطلاق النار الذي شهدته الحدود المصرية الإسرائيلية يوم السبت 3 يونيو 2023 والذي أدى إلى سقوط 3 قتلى من الجانب الإسرائيلي إلى جانب فرد أمن مصري.