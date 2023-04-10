جاويش أوغلو: أنقرة والقاهرة تقتربان من تبادل السفراء

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الإثنين، إن أنقرة والقاهرة باتتا قريبتين من تبادل السفراء، وإن نظيره المصري سامح شكري سيتوجه إلى تركيا هذا الأسبوع.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية مباشرة: "شكري سيزور تركيا على الأرجح هذا الأسبوع. سنعلن عن الزيارة يوم الأربعاء".

وأضاف: "نعتقد أننا سنعقد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران وسوريا حول الأخيرة، مطلع مايو".

ولفت إلى أن "الإجتماع الرباعي سيبحث ضمان العودة الطوعية للاجئين السوريين من تركيا ودول الجوار".