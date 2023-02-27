أول زيارة منذ 2011.. وزير خارجية مصر يصل إلى دمشق

وصل وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الاثنين، إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة هي الأولى منذ العام 2011.

وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، فإن الزيارة تأتي في إطار تأكيد التضامن مع سوريا بمواجهة تداعيات الزلزال.