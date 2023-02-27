أول زيارة منذ 2011.. وزير خارجية مصر يصل إلى دمشق
وصل وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الاثنين، إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة هي الأولى منذ العام 2011.
وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، فإن الزيارة تأتي في إطار تأكيد التضامن مع سوريا بمواجهة تداعيات الزلزال.
وكانت الخارجية المصرية أعلنت أمس الأحد أن الوزير سامح شكري سيتوجه يوم الإثنين، إلى كل من سوريا وتركيا، في زيارة تضامنية، حسب بيان رسمي.
وقال السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري سيتوجه صباح الإثنين إلى كل من سوريا وتركيا، في زيارة تهدف إلى "نقل رسالة تضامن من مصر مع الدولتين وشعبيهما الشقيقين عقب كارثة زلزال يوم 6 فبراير الجاري، الذي خلف خسائر فادحة في كلا البلدين".
وأوضح أبوزيد أن "من المنتظر أن يؤكد وزير الخارجية في لقاءاته بكل من سوريا وتركيا على استعداد مصر الدائم لتقديم يد العون والمساعدة للمتضررين في المناطق المنكوبة في البلدين، وأن مصر حكومةً وشعبًا لا يمكن أن تتأخر يوما عن مؤازرة أشقائها".