الخارجية المصرية تكشف عن جهود لإجلاء مواطنيها الراغبين في مغادرة السودان

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، أنها تنسق مع بقية أجهزة الدولة والسلطات السودانية بهدف الإعداد لعمليات الإجلاء للراغبين في العودة من أبناء الجالية المصرية في السودان فور توفر الظروف الميسرة لذلك.

وبحسب بيان للوزارة على فيسبوك، "أكدت الخارجية أنها تنسق وتتابع على مدار الساعة مع كافة أجهزة الدولة المعنية، والسلطات السودانية، والسفارة المصرية في الخرطوم وقنصليات مصر في بورسودان ووادي حلفا، أوضاع الجالية المصرية في السودان؛ وذلك بهدف الإعداد لعمليات الإجلاء للراغبين في العودة فور توفر الظروف الميسرة لذلك".

وناشد بيان الخارجية، "جميع المصريين المتواجدين في السودان التزام مناطق سكنهم وتجنب التواجد في مناطق التوتر والانفلات الأمني، مع التحلي بالهدوء والإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة مع التمثيل الدبلوماسي والقنصلي المصري في السودان، لحين ورود الإرشادات الخاصة بعمليات الإجلاء".