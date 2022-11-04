الكشف عن تفاصيل احتجاز عشرات المصريين في ليبيا حاولوا الهجرة إلى أوروبا
كشفت عضو مجلس النواب المصري سحر العشري تفاصيل احتجاز عشرات المصريين في ليبيا، بعد القبض عليهم أثناء محاولتهم الهجرة إلى أوروبا.
وقالت العشري، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن وزارة الخارجية المصرية والجهات المعنية تتواصل مع السلطات الليبية للإفراج عن الشباب المحتجزين، لكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى شيء بشأنهم".
ولفتت عضو البرلمان المصري إلى أن "أغلب الشباب المقبوض عليهم من قرية ميت بدر حلاوة في محافظة الغربية، وعددهم 66 شابا".
وأوضحت أن الشباب "كانوا في طريقهم للهجرة بطريقة غير شرعية إلى جنوب أوروبا، داخل إحدى الشاحنات، التي تمكن الأمن الليبي من ضبطها والقبض على المتواجدين فيها".
وقالت العشري إنها تتواصل مع الخارجية المصرية، التي طلبت بيانات المحتجزين، وجرى إرسالها إلى الجانب الليبي، وبانتظار ورود أي تفاصيل بشأن الشباب والإفراج عنهم.
وذكرت النائبة المصرية أنها "تقدمت ببيان عاجل طالبت فيه رئيس الحكومة والوزارات المعنية بالتدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الشباب المقبوض عليهم في ليبيا".
وجاء في البيان: "أعلنت السلطات الليبية إلقاء القبض على عشرات الشباب والمواطنين المصريين أثناء محاولتهم الهجرة إلى جنوب أوروبا، وأطالب بسرعة التواصل لاستعادة أبنائنا، والتأكد من سلامتهم وعدم تعرضهم لأي مکروه".
وكانت السلطات الأمنية في مصراتة الليبية أعلنت منذ 3 أيام تمكن القوات المكلفة بتأمين المدخل الغربي لمدينة مصراتة "بوابة الدافنية" من ضبط شاحنة نوع "DAF"، وأثناء تفتيشها تم ضبط أشخاص من الجنسية المصرية يتم تهريبهم عن طريق صناديق صغيرة خاصة بمقطورة الشاحنة.
ولفتت في بيان إلى أنه على الفور تم ضبط سائق الشاحنة وجميع المهاجرين على متنها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وإحالتهم لجهات الاختصاص.