الكشف عن تفاصيل احتجاز عشرات المصريين في ليبيا حاولوا الهجرة إلى أوروبا

كشفت عضو مجلس النواب المصري سحر العشري تفاصيل احتجاز عشرات المصريين في ليبيا، بعد القبض عليهم أثناء محاولتهم الهجرة إلى أوروبا.

وقالت العشري، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن وزارة الخارجية المصرية والجهات المعنية تتواصل مع السلطات الليبية للإفراج عن الشباب المحتجزين، لكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى شيء بشأنهم".

ولفتت عضو البرلمان المصري إلى أن "أغلب الشباب المقبوض عليهم من قرية ميت بدر حلاوة في محافظة الغربية، وعددهم 66 شابا".

وأوضحت أن الشباب "كانوا في طريقهم للهجرة بطريقة غير شرعية إلى جنوب أوروبا، داخل إحدى الشاحنات، التي تمكن الأمن الليبي من ضبطها والقبض على المتواجدين فيها".