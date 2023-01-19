"اللي أوله شرط آخره فلوس في الكارت".. حملة مصرية لدعم الفقراء

أطلقت الحكومة المصرية حملة بعنوان "اللي أوله شرط آخره فلوس في الكارت" لربط الدعم الحكومي المقدم للفقراء من الأسر الأكثر احتياجًا، بشروط تعليمية وصحية واجتماعية، في محاولة منها للحد من الزيادة السكانية، والقضاء على بعض الظواهر السلبية.

وتربط الحكومة المصرية الحصول على برامج الدعم المالي بمجموعة من الشروط للحصول عليها من جانب الأسر الأكثر احتياجًا ومعدومي الدخل، منها قصر الدعم على طفلين فقط في الأسرة الراغبة في الدخول ضمن البرنامج، وذلك في محاولة للحد من الزيادة السكانية، وتنظيم النسل.