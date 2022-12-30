مصر.. قتلى في هجوم على حاجز أمني بمدينة الإسماعيلية

قتل عناصر من الشرطة ومسلح في هجوم استهدف حاجزا أمنيا بمدينة الإسماعيلية بمصر، اليوم الجمعة.

وكشف شاهد عيان لإرم نيوز أن مجموعة من المسلحين شنوا هجومًا على ارتكاز أمني بنطاق مسجد الصالحين بشارع شبين بالإسماعيلية، مشيرًا إلى أن الهجوم أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين من رجال الشرطة.



وأشار إلى أنه تم نقل عدد كبير من أفراد الأمن في موقع الحادث إلى المستشفيات، ولم يتم حصر الوفيات والمصابين.



ولفت إلى أنه جرى فرض كردون أمني في محيط الحادث، وجارٍ تمشيط المكان وملاحقة العناصر المسلحة التي فرت فور استهداف للكمين، في منطقة الدواويس بمركز القصاصين.



ونوه بأنه جرى إغلاق مداخل ومخارج محافظة الإسماعيلية بالكامل؛ لمحاصرة العناصر المسلحة ومنع خروجها إلى الظهير الصحراوي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن رجال الأمن تمكنوا من تصفية أحد منفذي الهجوم واستعادة سيارة شرطة استولى عليها أثناء الهجوم المسلح.