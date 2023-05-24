مصر تتهم إثيوبيا بالتضليل بعد استنكارها قرارا عربيا حول سد النهضة

اتهمت مصر اليوم الأربعاء إثيوبيا بالتضليل و"ليّ الحقائق" في بيان أصدرته إثيوبيا هذا الأسبوع ردا على قرار صدر عن القمة العربية الأخيرة لدعم موقف مصر والسودان في خلافهما مع أديس أبابا حول سد النهضة الإثيوبي.

وتقول أديس أبابا إن سد النهضة، وهو مشروع يهدف إلى توليد الطاقة الكهرومائية وتبلغ تكلفته 4 مليارات دولار، يشكل أهمية بالغة لدعم تنميتها الاقتصادية، لكن مصر والسودان تعتبرانه تهديدا خطيرا لإمدادات المياه الحيوية لهما.

ولم تنجح الجهود الدبلوماسية المستمرة منذ سنوات طويلة في حل الخلاف والتوصل إلى اتفاق ملزم بين الدول الثلاث يحدد آليات وقواعد عمليات ملء خزان السد والتشغيل.

وقالت الخارجية الإثيوبية يوم الإثنين إنها "تلقت بامتعاض" قرارا صادرا عن القمة العربية التي عقدت في السعودية في 19 مايو أيار الجاري والذي "كرر الخطاب العدائي المصري" المتعلق بسد النهضة.

وأضافت أن القرار يشكل "إهانة" للاتحاد الأفريقي الذي يعمل على التوصل إلى "حل تفاوضي ودي" لقضية السد و"يتعارض مع التاريخ العزيز والمشترك لشعوب أفريقيا والعالم العربي".