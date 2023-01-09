السيسي بشأن مخاوف حول الأوضاع الاقتصادية: مصر تدفع ثمن "الأزمات" كبقية العالم
أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، عن استيائه من حديث البعض عن الأوضاع الاقتصادية، قائلاً: "أي اجتهادات بتعمل بلبلة"، مطالبًا بالتوقف عن مثل تلك الأحاديث، بقوله: "بطلوا هري".
وتساءل السيسي خلال كلمته على هامش حضور فعاليات المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي: "هو احنا دخلنا حروب وضيعنا فيها أموال مصر؟، أو دخلنا مغامرات ضيعنا فيها أموال مصر؟".
وتابع الرئيس المصري، أن "مصر تدفع الثمن مثل كل دول العالم بسبب كورونا والحرب الروسية الأوكرانية".
موضحًا: "الظروف صعبة على الكل والحرب مش بتاعتنا، وخلال أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مصر معملتوش، ولكن بتدفع تمنه زي كل دول العالم ما بتدفع".
وأضاف: "أي اجتهاد من الآخرين ليس مكروهًا أو مرفوضًا، ولكن قد يتسبب في بلبلة ويزعج الناس أكثر من الظروف المحيطة".
وقال: "العالم كله ضاغط على الناس، لو خوفنا الناس أكتر النتيجة هتكون إيه؟. ده لمصلحتنا؟، إحنا منقدرش كدولة وكشعب نصمد قدام أي تحدٍ ولا إيه؟، والكلام ده قولته في الكاتدرائية، لو مصر ظروفها صعبة هنتخلى عنها؟".
واستطرد الرئيس المصري: "الظروف صعبة وأنا بتكلم بمنتهى الصراحة، والظرف صعب ومش معناه إن الحكومة مش هتشتغل، إنما محتاجين شغل أكبر من المجتمع المدني".
متابعًا: "محتاجين دعم، لأننا في أزمة كبيرة ولها تأثير كبير، وبالتالي محتاجين التحالف – التحالف الوطني للعمل الأهلي- يشتغل بهمة ويتضاعف جهده في 2023، وأدعو للمساهمة في تكبير الـ 14 مليار التي يطمح التحالف لإنفاقها خلال العام، ودعمها من صندوق (تحيا مصر) والصناديق المصرية، لرفع هذا المبلغ".