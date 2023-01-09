السيسي بشأن مخاوف حول الأوضاع الاقتصادية: مصر تدفع ثمن "الأزمات" كبقية العالم

وتساءل السيسي خلال كلمته على هامش حضور فعاليات المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي: "هو احنا دخلنا حروب وضيعنا فيها أموال مصر؟، أو دخلنا مغامرات ضيعنا فيها أموال مصر؟".

وتابع الرئيس المصري، أن "مصر تدفع الثمن مثل كل دول العالم بسبب كورونا والحرب الروسية الأوكرانية".

موضحًا: "الظروف صعبة على الكل والحرب مش بتاعتنا، وخلال أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مصر معملتوش، ولكن بتدفع تمنه زي كل دول العالم ما بتدفع".